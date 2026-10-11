W Hongkongu i Szanghaju wzrost poziomu morza związany z utratą masy przez lądolód Antarktydy będzie o 15–20% wyższy od średniej światowej. Do takiego wniosku doszła międzynarodowa grupa naukowców, informuje South China Morning Post.

Naukowcy wyjaśniają to zmianami grawitacyjnymi związanymi ze zmniejszaniem się antarktycznego lodu. Powodują one redystrybucję wody w oceanach świata, przez co poziom morza wzdłuż gęsto zaludnionego wybrzeża Chin rośnie silniej.

Ryzyko nawet przy ograniczeniu ocieplenia

Główny autor badania, Lin Yuchen, adiunkt w Szkole Energii i Środowiska City University of Hong Kong, oświadczył, że nawet przy ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza prawdopodobieństwo, że Antarktyda będzie tracić masę w tym stuleciu, wynosi 92%.

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Naukowcy przeanalizowali tysiące modeli lądolodu Antarktydy i doszli do wniosku, że jego wkład we wzrost poziomu morza w Szanghaju i Hongkongu będzie wyższy od średniej światowej. Według Lina, po dostaniu się antarktycznego lodu do oceanu woda ulega redystrybucji w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Dlatego efekt ten już występuje przy każdym centymetrze wzrostu poziomu morza związanego z Antarktydą.

Możliwy wzrost do 2100 roku

Badanie opublikowane 30 września w recenzowanym czasopiśmie Nature Geoscience opisuje również możliwy efekt łańcuchowy, jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną ograniczone wystarczająco szybko. Ocieplenie oceanu w pobliżu Antarktydy powoduje ścieńczanie pływających szelfów lodowych, a ich rozpad przyspiesza spływanie do oceanu lodu z powstrzymywanych przez nie lodowców.

W takim scenariuszu sama Antarktyda może do 2100 roku podnieść globalny poziom morza nawet o 25 centymetrów. W Hongkongu i Szanghaju ten wkład może sięgnąć około 29–30 centymetrów, bez uwzględnienia topnienia lądolodu Grenlandii, lodowców górskich i rozszerzalności cieplnej wody oceanicznej. Według oceny naukowców taki wzrost może wystarczyć, by trwale zalać domy ponad 10 milionów ludzi.

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