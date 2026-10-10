Лидер немецкой Партии зеленых Франциска Брантнер резко раскритиковала договоренности президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу российского дизельного топлива.

Политик заявила, что Трамп сначала начал войну против Ирана без четкого плана, что привело к росту мировых цен на энергоносители, а теперь договаривается с Россией, чтобы смягчить последствия перед промежуточными выборами в США.

«Бессовестнее уже не бывает», — подчеркнула Брантнер.

По её словам, последствия такой политики в конечном итоге ощутят на себе украинцы и люди, страдающие от высоких цен на энергоносители.

Брантнер также призвала Европу ускорить отказ от ископаемого топлива, чтобы уменьшить зависимость от авторитарных режимов. Она подчеркнула, что поддержка Украины должна продолжаться, а энергетическая независимость Европы является насущной необходимостью.

Источник: ntv

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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