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Лідерка німецької Партії зелених Франциска Брантнер різко розкритикувала домовленості президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизельного палива.

Політикиня заявила, що Трамп спочатку розпочав війну проти Ірану без чіткого плану, що спричинило зростання світових цін на енергоносії, а тепер домовляється з Росією, щоб пом’якшити наслідки перед проміжними виборами у США.

«Безсовісніше вже не буває», — наголосила Брантнер.

За її словами, наслідки такої політики зрештою відчуватимуть українці та люди, які потерпають від високих цін на енергоносії.

Брантнер також закликала Європу прискорити відмову від викопного палива, щоб зменшити залежність від авторитарних режимів. Вона наголосила, що підтримка України має тривати, а енергетична незалежність Європи є нагальною необхідністю.

Джерело: ntv

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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