В Чехии в субботу, 10 октября, закрылись избирательные участки после голосования на муниципальных выборах и выборах в Сенат. Избиратели выбирали представителей местных советов и кандидатов в верхнюю палату парламента. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Radio Prague.

Кандидаты в местные советы и Сенат

Почти 190 тысяч кандидатов претендовали примерно на 62 тысячи мандатов в местных советах. В то же время в выборах в Сенат участвовали 154 кандидата, которые боролись за 27 мест в верхней палате парламента. В рамках этих выборов избиралась одна треть состава Сената.

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Объявление результатов

Первые результаты ожидались поздно в субботу, 10 октября, а полные итоги — рано в воскресенье, на следующий день. Второй тур выборов в Сенат запланирован на следующие выходные. На момент публикации результаты голосования еще ожидались.

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