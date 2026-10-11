Шесть губернаторов от партии «Конгресс всех прогрессистов» (APC) в северо-центральном регионе Нигерии поддержали переизбрание президента Болы Тинубу и вице-президента Кашима Шеттимы на выборах 2027 года. Об этом сообщает Premium Times Nigeria по итогам митинга в городе Лафия, столице штата Насарава.

Поддержка на митинге в Лафии

Секретарь правительства федерации Джордж Акуме предложил определить Тинубу единственным кандидатом региона на президентских выборах. Акуме также является гранд-патроном сети мобилизации сторонников Тинубу и Шеттимы.

Он призвал политических деятелей придерживаться договоренности о чередовании представительства севера и юга Нигерии во власти. По словам Акуме, политические лидеры достигли этой договоренности в Кадуне в 1999 году для сохранения баланса между регионами. Он заявил, что Тинубу должен завершить полный восьмилетний срок.

Губернатор штата Насарава Абдуллахи Суле, который возглавляет форум губернаторов северо-центрального региона, от имени коллег из APC поддержал предложение Акуме.

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Аргументы в поддержку

Суле объяснил позицию губернаторов заявленными улучшениями в нефтедобыче, валютных резервах, капитализации и развитии инфраструктуры при администрации Тинубу. Среди аргументов он также назвал Нигерийский фонд образовательных займов и крупные инфраструктурные проекты.

Акуме, со своей стороны, защитил отмену субсидии на бензин, увеличение финансирования штатов и органов местного самоуправления, а также инвестиции в образование и инфраструктуру. Он упомянул прибрежное шоссе Лагос—Калабар и предложенное шоссе Бадагри—Сокото как проекты, которые, по его словам, могут улучшить сообщение и создать экономические возможности.

Председатель APC Нентаве Йилватда призвал жителей региона поддержать Тинубу и партию в 2027 году. Первая леди Олуреми Тинубу передала участникам митинга приветственное послание президента, подчеркнув заявленные приоритеты безопасности, национального единства и экономического благополучия.

Как отмечает издание, сообщение о поддержке не содержало индивидуальных результатов голосования или сведений о формальной резолюции, подписанной губернаторами.

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