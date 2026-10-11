Sześciu gubernatorów z partii Kongres Wszystkich Postępowców (APC) w północno-centralnym regionie Nigerii poparło reelekcję prezydenta Boli Tinubu i wiceprezydenta Kashima Shettimy w wyborach w 2027 roku. Informuje o tym Premium Times Nigeria po wiecu w mieście Lafia, stolicy stanu Nasarawa.

Poparcie na wiecu w Lafii

Sekretarz rządu federacji George Akume zaproponował wyznaczenie Tinubu na jedynego kandydata regionu w wyborach prezydenckich. Akume jest także wielkim patronem sieci mobilizacji zwolenników Tinubu i Shettimy.

Wezwał polityków do przestrzegania porozumienia o naprzemiennej reprezentacji północy i południa Nigerii we władzy. Według Akume polityczni liderzy osiągnęli to porozumienie w Kadunie w 1999 roku, aby zachować równowagę między regionami. Oświadczył, że Tinubu powinien dokończyć pełną ośmioletnią kadencję.

Gubernator stanu Nasarawa Abdullahi Sule, który przewodniczy forum gubernatorów regionu północno-centralnego, poparł propozycję Akume w imieniu swoich kolegów z APC.

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Argumenty na poparcie

Sule wyjaśnił stanowisko gubernatorów deklarowanymi poprawami w wydobyciu ropy, rezerwach walutowych, kapitalizacji i rozwoju infrastruktury za administracji Tinubu. Wśród argumentów wymienił także Nigeryjski Fundusz Pożyczek Edukacyjnych oraz duże projekty infrastrukturalne.

Akume z kolei bronił zniesienia subsydiów na benzynę, zwiększenia finansowania stanów i samorządów lokalnych, a także inwestycji w edukację i infrastrukturę. Wspomniał o nadmorskiej autostradzie Lagos–Calabar oraz proponowanej autostradzie Badagry–Sokoto jako projektach, które, jak stwierdził, mogą poprawić połączenia i stworzyć możliwości gospodarcze.

Przewodniczący APC Nentawe Yilwatda wezwał mieszkańców regionu do poparcia Tinubu i partii w 2027 roku. Pierwsza dama Oluremi Tinubu przekazała uczestnikom wiecu pozdrowienia od prezydenta, podkreślając deklarowane priorytety bezpieczeństwa, jedności narodowej i dobrobytu gospodarczego.

Jak zaznacza wydanie, informacja o poparciu nie zawierała indywidualnych wyników głosowania ani danych o formalnej rezolucji podpisanej przez gubernatorów.

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