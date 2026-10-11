尼日利亚中北部地区来自全体进步大会党（APC）的六名州长支持总统博拉·提努布和副总统卡希姆·谢蒂马在2027年选举中连任。Premium Times Nigeria报道称，这一表态是在纳萨拉瓦州首府拉菲亚举行的一场集会后作出的。

拉菲亚集会上的支持

联邦政府秘书乔治·阿库梅提议，将提努布确定为该地区总统选举的唯一候选人。阿库梅还是提努布和谢蒂马支持者动员网络的大赞助人。

他呼吁政治人士遵守尼日利亚北部和南部轮流执政的协议。据阿库梅称，政治领导人于1999年在卡杜纳达成这项协议，以维持地区之间的平衡。他表示，提努布应完成完整的八年任期。

纳萨拉瓦州州长阿卜杜拉希·苏莱代表其APC同僚支持了阿库梅的提议。苏莱担任中北部地区州长论坛主席。

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支持的理由

苏莱表示，州长们的立场是基于提努布政府任内在石油产量、外汇储备、资本化和基础设施发展方面宣称取得的改善。他还将尼日利亚教育贷款基金和大型基础设施项目列为理由。

阿库梅则为取消汽油补贴、增加对各州和地方政府的资金支持，以及对教育和基础设施的投资进行了辩护。他提到拉各斯—卡拉巴尔沿海公路和拟建的巴达格里—索科托公路，并称这些项目可能改善连通性并创造经济机会。

APC主席恩塔韦·伊尔瓦特达呼吁该地区居民在2027年支持提努布和该党。第一夫人奥卢雷米·提努布向集会参与者转达了总统的问候，强调了所宣称的安全、国家团结和经济繁荣优先事项。

该媒体指出，这则支持消息没有包含个人投票结果，也没有提供由州长签署的正式决议信息。

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