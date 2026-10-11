Вывод израильских войск из Газы остановился — The Express Tribune

Через год после вступления в силу перемирия в секторе Газа большинство положений соглашения, касающихся палестинцев, остаются невыполненными. Вывод израильских войск остановился, а позднее их присутствие в части районов расширилось; передача гражданского управления не завершена, а масштабное восстановление до сих пор не началось, сообщает The Express Tribune.

Перемирие вступило в силу 10 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, Турции и США. Оно предусматривало поэтапный вывод израильских войск, расширение гуманитарной помощи, новые механизмы управления и восстановление. 13 октября 2025 года ХАМАС освободил последних 20 живых израильских удерживаемых лиц, а Израиль освободил 1 968 палестинских задержанных, согласно данным Международного комитета Красного Креста. Передача останков продолжалась до 26 января 2026 года, когда израильская армия сообщила о возвращении последнего тела.

Ограничения и военное присутствие

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, после первоначального частичного вывода израильские силы оставались примерно на 53% территории анклава. В конце июня ООН сообщила, что военные расширили присутствие к западу от так называемой желтой линии: под прямым израильским контролем или в условиях усиленных ограничений оказались 64,9% территории Газы. В августе ООН заявила, что почти две трети анклава были недоступны для палестинцев или подпадали под строгие ограничения.

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Министерство здравоохранения Газы заявило, что за год в результате нарушений перемирия погибли более 1 470 палестинцев, еще более 5 180 были ранены. Египет, Катар и Турция также заявляли в августе, что продолжающиеся израильские атаки нарушают договоренности и препятствуют переходу ко второму этапу соглашения.

Восстановление и управление

В январе был сформирован технократический Национальный комитет по управлению Газой во главе с Али Шаатом, однако передача ему властных полномочий не завершена. Запланированные международные силы стабилизации также до сих пор не развернуты.

По оценке ООН, Европейского союза и Всемирного банка, на восстановление и реконструкцию Газы в течение 10 лет необходимо 71,4 млрд долларов, в том числе 26,3 млрд долларов в первые 18 месяцев. Оценка также указывает на 1,9 млн перемещенных палестинцев и 371 888 поврежденных или разрушенных жилых единиц. По состоянию на сентябрь единственным действующим пунктом пропуска для товаров оставался Керем-Шалом, а ограничения на ввоз палаток и строительных материалов сохранялись.

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