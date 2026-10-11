В Великобритании Министерство внутренних дел отменило статус беженца сирийскому пластическому хирургу, который с 2016 года живет в Лондоне с женой и шестью детьми. Ведомство пришло к выводу, что мужчина и его семья могут безопасно вернуться в Сирию, из-за чего он столкнулся с риском депортации, сообщает The Guardian.

Решение о прекращении защиты

В письме Home Office указано, что статус беженца мужчины прекращен. Британские чиновники признали ситуацию в Сирии «сложной», однако считают, что изменения в стране настолько существенны, что опасения преследований и серьезного вреда больше нельзя считать обоснованными.

Хирург рассказал, что в Сирии был мишенью радикальных группировок, которые, по его словам, до сих пор действуют в стране. Он также заявил, что не верит в способность нынешних сирийских властей защитить его от этих групп. В Британии мужчина подтвердил медицинскую квалификацию и работает в практике семейной медицины, надеясь впоследствии продолжить работу пластическим хирургом. Трое его старших детей учатся в университетах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предостережения ООН относительно возвращения в Сирию

В то же время рекомендации британского МИД советуют воздержаться от любых поездок в Сирию из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности. В ведомстве указывают, что боевые действия и насилие в стране непредсказуемы, в том числе возможны артиллерийские и авиационные удары. В Сирии также продолжается гуманитарный кризис, связанный с нехваткой инфраструктуры, воды, санитарных и медицинских услуг.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в своих последних рекомендациях призвало государства воздержаться от процедур прекращения статуса беженца для сирийцев, пока общая стабильность в стране существенно не улучшится. Адвокат семьи Манини Менон из Duncan Lewis заявила, что имеющиеся данные не дают оснований законно считать ситуацию в Сирии достаточно стабильной для безопасного возвращения беженцев.

В Home Office ответили, что Великобритания будет предоставлять защиту настоящим беженцам и не будет возвращать никого в опасность. В то же время ведомство заявило: когда возвращение в страну происхождения становится безопасным, человек должен вернуться, а британские власти работают над договоренностями о возвращении, в том числе с Сирией.

Читай нас в