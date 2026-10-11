英国撤销叙利亚整形外科医生的难民身份——《卫报》

英国政府内政部撤销了一名叙利亚整形外科医生的难民身份。该医生自2016年以来一直与妻子和六名子女居住在伦敦。该部门认定，这名男子及其家人可以安全返回叙利亚，因此他面临被驱逐出境的风险，《卫报》报道。

终止保护的决定

内政部的一封信中指出，该男子的难民身份已被终止。英国官员承认叙利亚局势“复杂”，但认为该国的变化十分重大，对迫害和严重伤害的担忧已不能再被视为有充分根据。

这名外科医生表示，他在叙利亚曾成为激进组织的目标，而这些组织据他所说至今仍在该国活动。他还称，他不相信现任叙利亚当局有能力保护他免受这些组织的伤害。在英国，该男子确认了其医疗资质，并在一家家庭医学诊所工作，希望日后继续从事整形外科医生工作。他的三名年长子女正在大学就读。

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联合国对返回叙利亚的警告

与此同时，英国外交部的旅行建议因安全局势不稳定而建议避免前往叙利亚的一切旅行。该部门指出，该国的战斗和暴力具有不可预测性，其中包括可能发生炮击和空袭。叙利亚还持续面临人道主义危机，涉及基础设施、供水、卫生及医疗服务短缺。

联合国难民事务高级专员办事处在其最新指导意见中呼吁各国，在该国整体稳定状况显著改善之前，不要对叙利亚人启动终止难民身份的程序。该家庭的律师、Duncan Lewis律所的马尼尼·梅农表示，现有证据不足以让人依法认定叙利亚局势已足够稳定，能够让难民安全返回。

内政部回应称，英国将为真正的难民提供保护，不会将任何人送回危险之中。同时，该部门表示，当返回原籍国变得安全时，当事人应当返回；英国当局正在就返回安排开展工作，其中包括与叙利亚的安排。

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