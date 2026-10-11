W Wielkiej Brytanii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych cofnęło status uchodźcy syryjskiemu chirurgowi plastykowi, który od 2016 roku mieszka w Londynie z żoną i sześciorgiem dzieci. Resort uznał, że mężczyzna i jego rodzina mogą bezpiecznie wrócić do Syrii, przez co grozi mu deportacja, donosi The Guardian.

Decyzja o zakończeniu ochrony

W piśmie Home Office wskazano, że status uchodźcy mężczyzny został zakończony. Brytyjscy urzędnicy uznali sytuację w Syrii za „złożoną”, lecz uważają, że zmiany w kraju są na tyle istotne, iż obawy przed prześladowaniem i poważną krzywdą nie mogą już być uznawane za uzasadnione.

Chirurg powiedział, że w Syrii był celem radykalnych grup, które, jak twierdzi, nadal działają w kraju. Oświadczył również, że nie wierzy w zdolność obecnych władz syryjskich do ochrony go przed tymi grupami. W Wielkiej Brytanii mężczyzna potwierdził swoje kwalifikacje medyczne i pracuje w praktyce medycyny rodzinnej, mając nadzieję, że z czasem wróci do pracy jako chirurg plastyk. Troje jego starszych dzieci studiuje na uniwersytetach.

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Ostrzeżenia ONZ przed powrotami do Syrii

Tymczasem zalecenia brytyjskiego MSZ odradzają wszelkie podróże do Syrii z powodu niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa. Resort wskazuje, że walki i przemoc w kraju są nieprzewidywalne, w tym możliwe są ostrzały artyleryjskie i naloty. W Syrii trwa również kryzys humanitarny związany z niedoborami infrastruktury, wody, usług sanitarnych i medycznych.

W swoich najnowszych zaleceniach Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców wezwał państwa do powstrzymania się od procedur kończenia statusu uchodźcy dla Syryjczyków, dopóki ogólna stabilność w kraju znacząco się nie poprawi. Prawniczka rodziny, Manini Menon z Duncan Lewis, oświadczyła, że dostępne dane nie dają podstaw, by zgodnie z prawem uznać sytuację w Syrii za wystarczająco stabilną dla bezpiecznego powrotu uchodźców.

Home Office odpowiedziało, że Wielka Brytania będzie zapewniać ochronę prawdziwym uchodźcom i nie odeśle nikogo w niebezpieczeństwo. Jednocześnie resort oświadczył, że gdy powrót do kraju pochodzenia staje się bezpieczny, dana osoba powinna wrócić, a brytyjskie władze pracują nad ustaleniami dotyczącymi powrotów, w tym z Syrią.

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