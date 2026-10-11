В Южной Корее число учреждений дневного ухода за детьми в 2025 году сократилось до 26 064. Это на 41% меньше, чем на пике в 2013 году, когда в стране действовало 43 770 таких учреждений. Сеть сокращается двенадцатый год подряд на фоне стабильно низкой рождаемости, сообщает Korea Herald.

Снижение продолжается 12 лет

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения, опубликованным Корейской статистической информационной службой, за год число учреждений сократилось на 4,8%.

Число детей, посещавших такие учреждения, также уменьшилось: с 941 303 в 2024 году до 887 764 в 2025 году. Среди детей в возрасте от нуля до шести лет учреждения дневного ухода в 2025 году посещали 48,1%.

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Государственных учреждений стало больше

Число государственных учреждений дневного ухода, напротив, выросло на 3,4% — с 6 521 в 2024 году до 6 745 в 2025 году. В то же время сократилось число частных учреждений, организаций под управлением корпораций социального обеспечения и домашних центров ухода.

Подобная тенденция наблюдается и в детских садах: их количество сокращалось восьмой год подряд и в 2025 году составило 8 140. Правительство страны планирует к 2030 году завершить интеграцию дошкольного образования и ухода за детьми посредством законодательных изменений, чтобы усилить ответственность государства за обучение и уход за маленькими детьми.

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