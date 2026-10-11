W Korei Południowej liczba placówek dziennej opieki nad dziećmi spadła w 2025 roku do 26 064. To o 41% mniej niż w szczytowym 2013 roku, gdy w kraju działało 43 770 takich placówek. Sieć kurczy się dwunasty rok z rzędu w warunkach utrzymującej się niskiej dzietności, informuje Korea Herald.

Spadek trwa od 12 lat

Według danych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, opublikowanych przez Koreańską Służbę Informacji Statystycznej, liczba placówek zmniejszyła się w ciągu roku o 4,8%.

Zmniejszyła się również liczba dzieci uczęszczających do takich placówek: z 941 303 w 2024 roku do 887 764 w 2025 roku. Wśród dzieci w wieku od zera do sześciu lat 48,1% uczęszczało w 2025 roku do placówek dziennej opieki.

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Przybyło placówek publicznych

Liczba publicznych placówek dziennej opieki wzrosła natomiast o 3,4% — z 6 521 w 2024 roku do 6 745 w 2025 roku. Jednocześnie zmniejszyła się liczba placówek prywatnych, instytucji zarządzanych przez korporacje opieki społecznej oraz domowych centrów opieki.

Podobna tendencja występuje w przedszkolach: ich liczba spadała ósmy rok z rzędu i w 2025 roku wyniosła 8 140. Rząd kraju planuje do 2030 roku zakończyć integrację edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi poprzez zmiany legislacyjne, aby wzmocnić odpowiedzialność państwa za edukację i opiekę nad małymi dziećmi.

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