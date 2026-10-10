W Czechach w sobotę, 10 października, zamknięto lokale wyborcze po głosowaniu w wyborach samorządowych i do Senatu. Wyborcy wybierali przedstawicieli rad lokalnych oraz kandydatów do wyższej izby parlamentu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Radio Prague.

Kandydaci do rad lokalnych i Senatu

Blisko 190 tys. kandydatów ubiegało się o około 62 tys. mandatów w radach lokalnych. Jednocześnie w wyborach do Senatu uczestniczyło 154 kandydatów, którzy rywalizowali o 27 miejsc w wyższej izbie parlamentu. W ramach tych wyborów wybierano jedną trzecią składu Senatu.

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Ogłoszenie wyników

Pierwszych wyników oczekiwano późno w sobotę, 10 października, a pełnych rezultatów — wcześnie w niedzielę, następnego dnia. Druga tura wyborów do Senatu jest zaplanowana na następny weekend. W momencie publikacji wyniki głosowania były jeszcze oczekiwane.

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