У Чехії закрили дільниці на муніципальних і сенатських виборах — Anadolu Agency

У Чехії в суботу, 10 жовтня, закрилися виборчі дільниці після голосування на муніципальних виборах та виборах до Сенату. Виборці обирали представників місцевих рад і кандидатів до верхньої палати парламенту. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Radio Prague.

Кандидати до місцевих рад і Сенату

Майже 190 тисяч кандидатів претендували приблизно на 62 тисячі мандатів у місцевих радах. Водночас у виборах до Сенату брали участь 154 кандидати, які змагалися за 27 місць у верхній палаті парламенту. У межах цих виборів обирали одну третину складу Сенату.

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Оголошення результатів

Перші результати очікували пізно в суботу, 10 жовтня, а повні підсумки — рано в неділю, наступного дня. Другий тур виборів до Сенату заплановано на наступні вихідні. На момент публікації результати голосування ще очікували.

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