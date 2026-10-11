В Израиле министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео встречи с заключёнными в тюрьме на юге страны. Он утверждает, что эти люди принадлежали к одной из ячеек, которые планировали покушение на него и намеревались причинить вред членам его семьи.

Как сообщает Jerusalem Post, запись была сделана около месяца назад во время визита министра в пенитенциарное учреждение. На видео Бен-Гвир обращается к одному из заключённых, заявляет, что тот пытался его убить, и говорит, что будет добиваться смертной казни для людей, которых он называет террористами.

Условия содержания

Во время разговора министр спросил заключённого об условиях содержания. Тот ответил, что находиться в тюрьме нелегко. Бен-Гвир заявил, что до его прихода на должность условия для таких заключённых, по его мнению, были значительно более комфортными.

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Министр также сказал, что продолжит ужесточать условия содержания заключённых по делам безопасности. По его словам, попытки причинить ему вред не заставят его отказаться от этой политики.

Ограничения на съёмки в тюрьмах

Публикация видео произошла после того, как генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара поручила комиссару Тюремной службы Израиля Коби Яакоби не разрешать Бен-Гвиру посещать тюрьмы и записывать встречи с заключёнными для использования в предвыборной агитации.

Вместе с тем опубликованная запись была сделана приблизительно за месяц до этой публикации, а не во время нового визита после появления соответствующего поручения.

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