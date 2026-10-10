Йеменские хуситы 10 октября заявили, что Саудовская Аравия нанесла четыре авиаудара по международному аэропорту Саны в Йемене. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.

Заявления хуситов

По утверждению Al-Masirah, саудовская авиация также трижды атаковала телекоммуникационную сеть в Аль-Махабише, в провинции Хадджа.

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Официальных комментариев нет

На момент публикации саудовские чиновники и международно признанное правительство Йемена не комментировали эти сообщения.

События происходят на фоне волны столкновений в Йемене, начавшейся в июле и ставшей наиболее масштабными боевыми действиями после периода относительного затишья. Этому периоду предшествовало перемирие, вступившее в силу в апреле 2022 года. Война в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы установили контроль над столицей Саной и несколькими провинциями. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку йеменского правительства.

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