Jemeńscy Huti oświadczyli 10 października, że Arabia Saudyjska przeprowadziła cztery naloty na międzynarodowe lotnisko w Sanie w Jemenie. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na kontrolowaną przez Hutich stację telewizyjną Al-Masirah.

Oświadczenia Hutich

Według Al-Masirah saudyjskie lotnictwo trzykrotnie zaatakowało również sieć telekomunikacyjną w Al-Mahabisz, w prowincji Hadżdża.

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Do chwili publikacji saudyjscy urzędnicy oraz międzynarodowo uznawany rząd Jemenu nie skomentowali tych doniesień.

Wydarzenia rozgrywają się na tle fali starć w Jemenie, która rozpoczęła się w lipcu i stała się walkami na największą skalę po okresie względnego spokoju. Okres ten poprzedził rozejm, który wszedł w życie w kwietniu 2022 roku. Wojna w Jemenie trwa od września 2014 roku, kiedy Huti przejęli kontrolę nad stolicą Saną i kilkoma prowincjami. W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała na rzecz jemeńskiego rządu.

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