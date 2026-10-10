Indyjska policja w Nowym Delhi zatrzymała tysiące osób, które planowały wziąć udział w masowym młodzieżowym proteście przeciwko rządowi premiera Narendry Modiego oraz rewizji spisów wyborców. Funkcjonariusze przechwytywali demonstrantów w drodze do Jantar Mantar, wyznaczonego miejsca protestu w centrum stolicy, informuje NPR.

Zatrzymania i ograniczenia w stolicy

Policja ustawiła punkty kontrolne na drogach dojazdowych do miasta, zatrzymując autobusy, samochody i inne środki transportu, aby wykryć uczestników akcji. Okolica Jantar Mantar została zablokowana barykadami, a na kluczowych trasach rozmieszczono pojazdy wyposażone w środki do wystrzeliwania gazu łzawiącego. Wprowadzono także ograniczenia mobilnego internetu oraz dostępu do niektórych części Nowego Delhi.

Policja oświadczyła, że nie zezwoliła na przeprowadzenie protestu, ponieważ wniosek złożono z opóźnieniem. Przez głośniki w pobliżu miejsca akcji ostrzegano ludzi o zakazie zgromadzeń pięciu lub więcej osób w części stolicy. Mimo to pojedynczy protestujący przedarli się przez policyjne kordony i skandowali hasła przeciwko Modiemu oraz organom wyborczym, po czym zostali zatrzymani.

Spór o listy wyborców

Akcję zorganizował młodzieżowy ruch „Cockroach”, który domaga się dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara oraz zakończenia specjalnej intensywnej rewizji rejestru wyborców. Opozycja twierdzi, że proces ten pozbawił prawa głosu miliony wyborców. Z list usunięto już ponad 130 mln nazwisk.

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Komisja Wyborcza i rząd odrzucają oskarżenia o manipulacje, twierdząc, że rewizja ma usunąć duplikaty oraz wpisy osób niemających prawa głosu. Liderzy ruchu Abhijit Dipke, Saurav Das i Ashutosh Ranka zostali zatrzymani po przylocie z Mumbaju na lotnisko w Delhi.

Poparcie opozycji

Protesty odbywają się po kilku dniach demonstracji w stolicy, w których uczestniczyli opozycyjni deputowani. Lider partii Kongres Rahul Gandhi został wcześniej na krótko zatrzymany przez policję. Politycy opozycji twierdzą, że rewizja list wyborców może przynieść korzyści rządzącej Bharatiya Janata Party.

Ruch „Cockroach” rozpoczął się w internecie w maju i zyskał popularność dzięki protestom, akcjom siedzącym i strajkom głodowym w sprawie domniemanych wycieków pytań egzaminacyjnych. Po tych protestach w lipcu do dymisji podał się minister edukacji Indii.

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