印度新德里警方拘留了数千名计划参加大规模青年抗议活动的人士。抗议活动针对总理纳伦德拉·莫迪政府以及选民名册的审查。执法人员在示威者前往首都中心指定抗议地点简塔·曼塔的途中拦截了他们，NPR报道。

首都的拘留和限制措施

警方在通往该市的道路上设置检查站，拦截公交车、汽车和其他交通工具，以识别集会参与者。简塔·曼塔地区被路障封锁，关键路线上部署了配备发射催泪瓦斯装置的车辆。移动互联网以及进入新德里部分地区的通行也受到限制。

警方表示，由于申请提交逾期，因此未批准举行抗议活动。通过抗议地点附近的扩音器，当局警告人们，首都部分地区禁止五人及以上集会。尽管如此，个别抗议者仍突破警方封锁线，高喊反对莫迪和选举机构的口号，随后被拘留。

围绕选民名册的争议

此次活动由青年组织“Cockroach”发起，该组织要求首席选举专员格亚内什·库马尔辞职，并停止对选民登记册进行特别密集审查。反对派称，这一过程剥夺了数百万选民的投票权。已有超过1.3亿个姓名被从名册中删除。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选举委员会和政府否认操纵指控，称审查旨在清除重复记录以及无投票资格人员的记录。该运动领导人阿比吉特·迪普克、绍拉夫·达斯和阿舒托什·兰卡从孟买抵达德里机场后被拘留。

反对派支持

抗议发生在首都连续数日示威活动之后，反对派议员曾参与其中。国大党领导人拉胡尔·甘地此前曾被警方短暂拘留。反对派政治人士表示，选民名册审查可能有利于执政的印度人民党。

“Cockroach”运动于5月在互联网上发起，并因针对疑似考试试题泄露的抗议、静坐和绝食活动而走红。在这些抗议之后，印度教育部长于7月辞职。

关注我们在