Индийская полиция в Нью-Дели задержала тысячи людей, которые планировали принять участие в массовой молодежной акции протеста против правительства премьер-министра Нарендры Моди и пересмотра избирательных списков. Правоохранители перехватывали демонстрантов по пути к Джантар-Мантар — определенному месту проведения протеста в центре столицы, сообщает NPR.

Задержания и ограничения в столице

Полиция установила блокпосты на въездах в город, останавливала автобусы, автомобили и другой транспорт, чтобы выявить участников акции. Район Джантар-Мантар перекрыли баррикадами, а на ключевых маршрутах разместили транспорт со средствами для запуска слезоточивого газа. Также ввели ограничения мобильного интернета и доступа к некоторым частям Нью-Дели.

Полиция заявила, что не разрешила проведение протеста, поскольку заявку подали с опозданием. Через громкоговорители возле места акции людей предупреждали о запрете собраний из пяти и более человек в частях столицы. Несмотря на это, отдельные протестующие прорвали полицейские кордоны, скандировали лозунги против Моди и избирательных органов, после чего были задержаны.

Спор из-за списков избирателей

Акцию организовало молодежное движение «Cockroach», которое требует отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара и прекращения специального интенсивного пересмотра реестра избирателей. Оппозиция утверждает, что этот процесс лишил права голоса миллионы избирателей. Из списков уже исключили более 130 млн имен.

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Избирательная комиссия и правительство отвергают обвинения в манипуляциях, заявляя, что пересмотр должен устранить дубликаты и записи лиц, не имеющих права голоса. Лидеры движения Абхиджит Дипке, Саураб Дас и Ашутош Ранка были задержаны после прибытия из Мумбаи в аэропорт Дели.

Поддержка оппозиции

Протесты проходят после нескольких дней акций в столице, к которым присоединялись оппозиционные депутаты. Лидера партии Конгресс Рахула Ганди ранее ненадолго задерживала полиция. Оппозиционные политики заявляют, что пересмотр избирательных списков может быть выгоден правящей партии Бхаратия джаната парти.

Движение «Cockroach» началось в интернете в мае и приобрело популярность благодаря протестам, сидячим акциям и голодовкам из-за предполагаемых утечек экзаменационных заданий. После этих протестов в июле в отставку ушел министр образования Индии.

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