Официальные потоки финансирования развития в Юго-Восточную Азию в 2024 году сократились почти на 10% — до 26 млрд долларов США. Это самый низкий показатель за десятилетие, свидетельствует новое исследование Lowy Institute, о котором сообщает ABC News Australia.

Согласно South-East Asia Aid Map, объемы финансирования региона сокращали Соединенные Штаты, Китай и Япония. Данные за 2024 год еще не отражают полного влияния сокращений американской помощи, введенных администрацией президента Дональда Трампа в 2025 году.

Сокращения Японии и Китая

Япония в 2024 году сократила финансирование Юго-Восточной Азии на 1,5 млрд долларов США. Частично это объясняют тем, что средства по кредитам, предоставленным региону в период пандемии COVID-19, были полностью перечислены, а крупные инфраструктурные проекты постепенно сворачивались.

Финансирование со стороны Китая за тот же период сократилось почти на четверть — до 5,3 млрд долларов США. Один из ведущих авторов исследования Рахул Натх заявил, что Пекин переходит к меньшим проектам и тщательнее выбирает направления финансирования. По его словам, осторожность Китая может быть связана с потерями из-за списания долгов и более медленным внутренним экономическим ростом.

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Правительства стран Юго-Восточной Азии также стали более избирательными в отношении крупных китайских займов. Некоторые инфраструктурные проекты ранее вызывали внутреннюю политическую критику из-за недостаточного привлечения местной рабочей силы или экологических последствий.

Роль многосторонних учреждений

На фоне сокращения двустороннего финансирования все более важную роль в регионе играют многосторонние учреждения. В 2024 году они обеспечили почти половину всего финансирования развития Юго-Восточной Азии.

Речь, в частности, идет о Всемирном банке, Азиатском банке развития и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Натх отметил, что такие организации меньше зависят от политических циклов и могут обеспечивать стабильное финансирование. В то же время, по его словам, существует риск, что их будут просить делать больше при той же институциональной способности.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, помощь от развитых стран может сократиться на 23%. Исследователь предупредил, что дальнейшее уменьшение поддержки усилит давление на системы социальной защиты и бюджеты беднейших и наиболее уязвимых государств региона.

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