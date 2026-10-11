对东南亚援助降至十年来最低水平——澳大利亚广播公司新闻

2024年，流向东南亚的官方发展融资减少近10%，降至260亿美元。澳大利亚广播公司新闻报道，洛伊研究所的一项新研究显示，这是十年来的最低水平。

根据South-East Asia Aid Map，美国、中国和日本均减少了对该地区的资金支持。2024年的数据尚未反映美国总统唐纳德·特朗普政府于2025年实施的美国援助削减措施的全部影响。

日本和中国削减资金

日本在2024年将对东南亚的资金支持减少了15亿美元。这部分是因为在COVID-19疫情期间向该地区提供的贷款资金已全部拨付，同时大型基础设施项目逐步收缩。

同期，中国提供的资金减少近四分之一，降至53亿美元。该研究的主要作者之一拉胡尔·纳特表示，北京正转向规模较小的项目，并更加审慎地选择资金支持方向。他表示，中国的谨慎可能与债务减免造成的损失以及国内经济增长放缓有关。

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东南亚各国政府对于大额中国贷款也变得更加有选择性。一些基础设施项目此前因未充分吸纳当地劳动力或带来环境后果而受到国内政治批评。

多边机构的作用

在双边融资减少的背景下，多边机构在该地区发挥着日益重要的作用。2024年，它们提供了东南亚全部发展融资中近一半的资金。

其中包括世界银行、亚洲开发银行和亚洲基础设施投资银行。纳特指出，这类组织较少受政治周期影响，能够提供稳定融资。同时，他表示，存在要求它们在同等机构能力下承担更多工作的风险。

根据经济合作与发展组织的预测，来自发达国家的援助可能减少23%。这名研究人员警告称，进一步减少支持将加大该地区最贫困和最脆弱国家的社会保障体系及预算压力。

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