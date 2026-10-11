Oficjalne przepływy finansowania rozwoju do Azji Południowo-Wschodniej spadły w 2024 roku o prawie 10%, do 26 mld dolarów USA. Jest to najniższy poziom od dekady, wynika z nowego badania Lowy Institute, o którym informuje ABC News Australia.

Zgodnie z South-East Asia Aid Map finansowanie dla regionu ograniczały Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia. Dane za 2024 rok nie odzwierciedlają jeszcze pełnego wpływu cięć amerykańskiej pomocy wprowadzonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa w 2025 roku.

Cięcia Japonii i Chin

Japonia zmniejszyła w 2024 roku finansowanie Azji Południowo-Wschodniej o 1,5 mld dolarów USA. Częściowo tłumaczy się to tym, że środki z pożyczek udzielonych regionowi w okresie pandemii COVID-19 zostały w pełni wypłacone, a duże projekty infrastrukturalne były stopniowo wygaszane.

Finansowanie ze strony Chin w tym samym okresie spadło o niemal jedną czwartą, do 5,3 mld dolarów USA. Rahul Nath, jeden z głównych autorów badania, oświadczył, że Pekin przechodzi do mniejszych projektów i staranniej wybiera kierunki finansowania. Jego zdaniem ostrożność Chin może być związana ze stratami wynikającymi z umorzeń długów i wolniejszym krajowym wzrostem gospodarczym.

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Rządy państw Azji Południowo-Wschodniej również stały się bardziej selektywne w kwestii dużych chińskich pożyczek. Niektóre projekty infrastrukturalne wcześniej wywoływały wewnętrzną krytykę polityczną z powodu niewystarczającego zaangażowania lokalnej siły roboczej lub konsekwencji dla środowiska.

Rola instytucji wielostronnych

Na tle ograniczenia finansowania dwustronnego coraz ważniejszą rolę w regionie odgrywają instytucje wielostronne. W 2024 roku zapewniły one niemal połowę całego finansowania rozwoju Azji Południowo-Wschodniej.

Chodzi w szczególności o Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju i Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Nath zauważył, że organizacje te są mniej zależne od cykli politycznych i mogą zapewniać stabilne finansowanie. Jednocześnie, jak stwierdził, istnieje ryzyko, że będą proszone o robienie więcej przy tych samych zdolnościach instytucjonalnych.

Według prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pomoc od krajów rozwiniętych może zmniejszyć się o 23%. Badacz ostrzegł, że dalsze ograniczenie wsparcia zwiększy presję na systemy ochrony socjalnej i budżety najbiedniejszych oraz najbardziej wrażliwych państw regionu.

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