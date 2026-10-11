Южная Корея повысила уровень предупреждения о поездках во всю Саудовскую Аравию до третьего — второго по величине в своей четырехуровневой системе. Гражданам страны, находящимся в королевстве, рекомендовали уехать, если их пребывание не является необходимым. Тем, кто планирует поездку, посоветовали отменить или отложить ее.

Как сообщает Korea Herald, обновленное предупреждение начнет действовать в 22:00 в воскресенье. Третий уровень предусматривает рекомендацию покинуть соответствующую территорию, тогда как четвертый запрещает поездки.

Обострение ситуации

Решение Сеула было принято на фоне усиления боевых действий между Саудовской Аравией и хуситами, которых издание называет поддерживаемыми Ираном. Нападения на гражданскую инфраструктуру, в частности аэропорты, привели к жертвам и усилили напряженность в регионе.

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По данным саудовских властей, ракетный удар по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу унес жизни как минимум 12 человек, еще 309 получили ранения. Хуситы также пригрозили дальнейшими атаками по всей территории королевства.

Защита граждан Южной Кореи

Министр иностранных дел Чо Хён в воскресенье провел встречу с представителями 15 южнокорейских дипломатических миссий на Ближнем Востоке. Они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и меры по защите граждан Южной Кореи.

Министр призвал дипломатов следить за изменениями в регионе, геополитической ситуацией и условиями энергоснабжения, а также оперативно реагировать на новые угрозы. Представители миссий, в частности в Саудовской Аравии и Йемене, сообщили, что поддерживают регулярную связь с гражданами и направляют им уведомления о безопасности.

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