Korea Południowa podniosła poziom ostrzeżenia dotyczącego podróży do całej Arabii Saudyjskiej do poziomu trzeciego — drugiego najwyższego w swoim czterostopniowym systemie. Obywatelom kraju przebywającym w królestwie zalecono wyjazd, jeśli ich pobyt nie jest niezbędny. Osobom planującym podróż doradzono jej odwołanie lub przełożenie.

Jak informuje Korea Herald, zaktualizowane ostrzeżenie zacznie obowiązywać o godz. 22:00 w niedzielę. Poziom trzeci oznacza zalecenie opuszczenia danego obszaru, natomiast poziom czwarty zakazuje podróży.

Zaostrzenie sytuacji

Decyzję Seulu podjęto w związku z nasileniem walk między Arabią Saudyjską a Huti, których gazeta określa jako wspieranych przez Iran. Ataki na infrastrukturę cywilną, w tym lotniska, doprowadziły do ofiar i zwiększyły napięcia w regionie.

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Według władz saudyjskich sobotni atak rakietowy na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zabił co najmniej 12 osób, a kolejnych 309 zostało rannych. Huti zagrozili również dalszymi atakami na całym terytorium królestwa.

Ochrona obywateli Korei Południowej

Minister spraw zagranicznych Cho Hyun odbył w niedzielę spotkanie z przedstawicielami 15 południowokoreańskich misji dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie. Omówili sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz środki ochrony obywateli Korei Południowej.

Minister wezwał dyplomatów do monitorowania zmian w regionie, sytuacji geopolitycznej i warunków dostaw energii, a także do szybkiego reagowania na nowe zagrożenia. Przedstawiciele misji, w tym w Arabii Saudyjskiej i Jemenie, poinformowali, że utrzymują regularny kontakt z obywatelami i wysyłają im komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.

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