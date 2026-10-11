《韩国先驱报》：韩国呼吁公民离开沙特阿拉伯

韩国将前往整个沙特阿拉伯的旅行警示提高至第三级，这是其四级体系中的第二高等级。建议身处该王国的韩国公民在非必要情况下离境。计划前往当地的人士被建议取消或推迟行程。

据《韩国先驱报》报道，更新后的警示将于周日22时生效。第三级建议离开相关地区，而第四级禁止旅行。

局势升级

首尔作出这一决定之际，沙特阿拉伯与胡塞武装之间的战斗正在加剧，该媒体称胡塞武装得到伊朗支持。针对包括机场在内的民用基础设施的袭击造成了人员伤亡，并加剧了该地区的紧张局势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据沙特当局称，周六针对利雅得哈立德国王国际机场的导弹袭击造成至少12人死亡，另有309人受伤。胡塞武装还威胁将在整个王国境内发动进一步袭击。

保护韩国公民

韩国外交部长赵显周日与韩国驻中东15个外交使团的代表举行了会议。双方讨论了该地区的安全局势以及保护韩国公民的措施。

部长敦促外交官密切关注该地区的变化、地缘政治局势和能源供应状况，并迅速应对新的威胁。包括驻沙特阿拉伯和也门使团在内的代表表示，他们与公民保持定期联系，并向他们发送安全通知。

关注我们在