У Нью-Делі затримали тисячі учасників молодіжного протесту — NPR

Індійська поліція в Нью-Делі затримала тисячі людей, які планували взяти участь у масовій молодіжній акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Нарендри Моді та перегляду виборчих списків. Правоохоронці перехоплювали демонстрантів на шляху до Джантар-Мантар — визначеного місця проведення протесту в центрі столиці, повідомляє NPR.

Затримання та обмеження у столиці

Поліція встановила блокпости на під'їздах до міста, зупиняла автобуси, автомобілі та інший транспорт, щоб виявити учасників акції. Район Джантар-Мантар перекрили барикадами, а на ключових маршрутах розмістили транспорт із засобами для запуску сльозогінного газу. Також запровадили обмеження мобільного інтернету та доступу до деяких частин Нью-Делі.

Поліція заявила, що не дозволила проведення протесту, оскільки заявку подали із запізненням. Через гучномовці біля місця акції людей попереджали про заборону зібрань із п'яти та більше осіб у частинах столиці. Попри це окремі протестувальники прорвали поліцейські кордони, скандували гасла проти Моді та виборчих органів, після чого їх затримали.

Суперечка через списки виборців

Акцію організував молодіжний рух «Cockroach», який вимагає відставки головного виборчого комісара Г'янеш Кумара та припинення спеціального інтенсивного перегляду реєстру виборців. Опозиція стверджує, що цей процес позбавив права голосу мільйони виборців. Зі списків уже вилучили понад 130 млн імен.

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Виборча комісія та уряд відкидають звинувачення у маніпуляціях, заявляючи, що перегляд має усунути дублікати та записи осіб, які не мають права голосу. Лідерів руху Абхіджіта Діпке, Саурава Даса й Ашутхоша Ранку затримали після їхнього прибуття з Мумбаї до аеропорту Делі.

Підтримка опозиції

Протести відбуваються після кількох днів акцій у столиці, до яких долучалися опозиційні депутати. Лідера партії Конгрес Рахула Ганді раніше ненадовго затримувала поліція. Опозиційні політики заявляють, що перегляд виборчих списків може бути вигідним правлячій партії Бхаратія джаната парті.

Рух «Cockroach» розпочався в інтернеті у травні та здобув популярність через протести, сидячі акції й голодування через ймовірні витоки екзаменаційних завдань. Після цих протестів у липні у відставку пішов міністр освіти Індії.

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