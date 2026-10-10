W Izraelu były sekretarz wojskowy premiera Benjamina Netanjahu, Awi Gil, oświadczył, że w biurze szefa rządu mogły zostać sfałszowane zapisy związane z wydarzeniami z 7 października 2023 roku. Według niego chodzi m.in. o polecenie zmiany godziny ważnej czterominutowej rozmowy telefonicznej, informuje Anadolu Agency, powołując się na wywiad Gila dla Channel 12.

Twierdzenia dotyczące godziny rozmowy

Gil powiedział, że w styczniu 2024 roku stenografka z biura premiera poinformowała go o poleceniu szefa kancelarii Netanjahu, aby zmienić godzinę rozmowy. W systemie komputerowym rozmowa, jak stwierdziła, była zarejestrowana od 6:40 do 6:44 czasu lokalnego, jednak rzekomo polecono zmienić godzinę na 6:29.

Były sekretarz wojskowy oświadczył, że stenografka odmówiła wprowadzenia zmian, powołując się na dane systemowe. Powiedział także, że natychmiast odręcznie zapisał jej relację dla prokuratora generalnego. Według Gila przyszła komisja śledcza powinna otrzymać oryginalne zapisy, a nie polegać wyłącznie na stenogramach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ostrzeżenia przed 7 października

Gil, który pełnił funkcję sekretarza wojskowego Netanjahu od lipca 2021 roku do maja 2024 roku, oświadczył również, że izraelskie służby bezpieczeństwa wielokrotnie rekomendowały przeprowadzenie punktowych operacji wojskowych w Strefie Gazy przed 7 października. Według niego kierownictwo polityczne nie poparło tych rekomendacji.

Ponadto Gil potwierdził wcześniejszą informację, że ówczesny szef służby bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet, Ronen Bar, ostrzegał Netanjahu w lipcu 2023 roku przed niebezpieczeństwem wojny. Jednocześnie podkreślił, że nie było to konkretne ostrzeżenie o możliwym ataku ze Strefy Gazy.

Gil odrzucił również twierdzenia, że dane wywiadowcze w noc przed 7 października wymagały natychmiastowego obudzenia Netanjahu: według niego sytuację w raportach wielokrotnie charakteryzowano jako rutynową. Netanjahu odrzucił oskarżenia byłego sekretarza wojskowego i obarczył go winą za niepowodzenia wokół wydarzeń z 7 października.

Czytaj nas na