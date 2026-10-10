В Израиле бывший военный секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ави Гиль заявил, что в офисе главы правительства могли быть сфальсифицированы записи, связанные с событиями 7 октября 2023 года. По его словам, речь, в частности, идет об указании изменить время важного четырехминутного телефонного звонка, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на интервью Гиля телеканалу Channel 12.

Утверждения о времени разговора

Гиль рассказал, что в январе 2024 года стенографистка из офиса премьер-министра сообщила ему об указании руководителя канцелярии Нетаньяху изменить время звонка. В компьютерной системе разговор, по ее словам, был зафиксирован с 6:40 до 6:44 по местному времени, однако время якобы поручили изменить на 6:29.

Бывший военный секретарь заявил, что стенографистка отказалась вносить изменения, сославшись на данные системы. Он также сказал, что сразу от руки зафиксировал ее рассказ для генерального прокурора. По словам Гиля, будущая комиссия по расследованию должна получить оригинальные записи, а не полагаться только на стенограммы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждения перед 7 октября

Гиль, занимавший должность военного секретаря Нетаньяху с июля 2021 года по май 2024 года, также заявил, что израильские силовые структуры неоднократно рекомендовали провести точечные военные операции в секторе Газа до 7 октября. По его словам, политическое руководство эти рекомендации не поддержало.

Кроме того, Гиль подтвердил предыдущее сообщение о том, что тогдашний глава службы внутренней безопасности Шин-Бет Ронен Бар в июле 2023 года предупреждал Нетаньяху об опасности войны. В то же время он подчеркнул, что это не было конкретным предупреждением о возможном нападении из Газы.

Гиль также отверг утверждения, что данные разведки в ночь перед 7 октября требовали немедленно разбудить Нетаньяху: по его словам, ситуацию в сообщениях неоднократно характеризовали как обычную. Нетаньяху отверг обвинения бывшего военного секретаря и возложил на него вину за провалы вокруг событий 7 октября.

Читай нас в