Ураган Исайяс унес жизни четырех человек в США — BBC News

В южных штатах США в результате урагана Исайяс погибли четыре человека, а без электроэнергии остались не менее 600 тысяч человек. По две смерти зафиксировали во Флориде и Алабаме, сообщает BBC News.

Погибшие и последствия непогоды

Ураган вышел на сушу во Флориде поздно вечером в пятницу с максимальной устойчивой скоростью ветра 168 км/ч. Позже его переклассифицировали в посттропический циклон. Непогода повалила деревья и повредила жилые дома.

В округе Эскамбия во Флориде женщина погибла после того, как дерево упало на ее дом. Шериф Чип Симмонс также сообщил о смерти мужчины от отравления угарным газом: он использовал генератор в гараже без надлежащей вентиляции. Еще четырех человек, находившихся в том же доме, доставили в больницу.

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Во время наводнения спасатели освобождали людей из транспортных средств, затопленных водой. Национальная гвардия Флориды сообщила, что военнослужащие вплавь добрались до грузовика, застрявшего в затопленной канаве, и доставили его пассажиров в безопасное место.

Эвакуация и угроза подтоплений

Алабама, Флорида и Джорджия объявили чрезвычайное положение перед приближением стихии. Во Флориде и Алабаме для тысяч людей ввели обязательную эвакуацию. В Алабаме во время реагирования на ДТП дерево упало на шерифа и травмировало его. Губернатор штата Кей Айви заявила, что власти также обеспокоены возможными торнадо из-за сильного ветра и ливней.

В Чарлстоне, штат Южная Каролина, жителей призвали оставаться дома из-за ожидаемого прилива высотой до 2,3 метра. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило, что в Каролинах и Джорджии может выпасть до 25 сантиметров осадков, что способно вызвать подтопления. Ожидается, что циклон будет слабеть, продвигаясь на северо-восток.

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