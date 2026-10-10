飓风“伊萨亚斯”在美国造成4人死亡——BBC News

飓风“伊萨亚斯”在美国南部各州造成4人死亡，至少60万人断电。佛罗里达州和阿拉巴马州各记录到2人死亡，BBC News报道。

死者与恶劣天气造成的后果

该飓风于周五深夜在佛罗里达州登陆，最大持续风速为每小时168公里。随后，它被重新归类为后热带气旋。恶劣天气刮倒树木并损坏住宅建筑。

在佛罗里达州埃斯坎比亚县，一名女子因树木倒在其房屋上而死亡。警长奇普·西蒙斯还报告称，一名男子因一氧化碳中毒死亡：他在通风不足的车库内使用发电机。同在该房屋内的另外4人被送往医院。

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洪水期间，救援人员从被水淹没的车辆中救出人员。佛罗里达州国民警卫队表示，军人游泳抵达一辆被困在积水沟渠中的卡车，并将车上的乘客带往安全地点。

疏散与内涝威胁

阿拉巴马州、佛罗里达州和佐治亚州在风暴临近前宣布进入紧急状态。佛罗里达州和阿拉巴马州对数千人实施强制疏散。在阿拉巴马州，一名警长在处理交通事故时被倒下的树木砸伤。该州州长凯·艾维表示，当局也担心强风和暴雨可能引发龙卷风。

在南卡罗来纳州查尔斯顿，由于预计将出现最高达2.3米的潮汐，居民被敦促留在家中。美国国家海洋和大气管理局警告称，卡罗来纳地区和佐治亚州的降水量可能达到25厘米，或将引发内涝。预计该气旋在向东北方向移动时将减弱。

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