У США ураган Ісаяс забрав життя чотирьох людей — BBC News

У південних штатах США внаслідок урагану Ісаяс загинули чотири людини, а без електроенергії залишилися щонайменше 600 тисяч людей. По дві смерті зафіксували у Флориді та Алабамі, повідомляє BBC News.

Загиблі та наслідки негоди

Ураган вийшов на сушу у Флориді пізно ввечері в п’ятницю з максимальною сталою швидкістю вітру 168 км/год. Згодом його перекласифікували в посттропічний циклон. Негода повалила дерева та пошкодила житлові будинки.

В окрузі Ескамбія у Флориді жінка загинула після того, як дерево впало на її будинок. Шериф Чіп Сіммонс також повідомив про смерть чоловіка від отруєння чадним газом: він використовував генератор у гаражі без належної вентиляції. Ще чотирьох людей, які перебували в тому самому будинку, доправили до лікарні.

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Під час повені рятувальники визволяли людей із транспортних засобів, затоплених водою. Національна гвардія Флориди повідомила, що військові вплав дісталися до вантажівки, яка застрягла в затопленій канаві, та доправили її пасажирів у безпечне місце.

Евакуація і загроза підтоплень

Алабама, Флорида та Джорджія оголосили надзвичайний стан перед наближенням стихії. У Флориді й Алабамі для тисяч людей запровадили обов’язкову евакуацію. В Алабамі під час реагування на ДТП дерево впало на шерифа та травмувало його. Губернаторка штату Кей Айві заявила, що влада також занепокоєна можливими торнадо через сильний вітер і зливи.

У Чарлстоні, штат Південна Кароліна, жителів закликали залишатися вдома через очікуваний приплив заввишки до 2,3 метра. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США попередило, що в Каролінах і Джорджії може випасти до 25 сантиметрів опадів, що здатні спричинити підтоплення. Очікується, що циклон слабшатиме, просуваючись на північний схід.

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