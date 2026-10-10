Huragan Isaias zabił w USA cztery osoby — BBC News

W południowych stanach USA w wyniku huraganu Isaias zginęły cztery osoby, a co najmniej 600 tysięcy ludzi zostało bez prądu. Po dwa zgony odnotowano na Florydzie i w Alabamie, podaje BBC News.

Ofiary i skutki złej pogody

Huragan dotarł na ląd na Florydzie późnym wieczorem w piątek, z maksymalną utrzymującą się prędkością wiatru 168 km/h. Później został przeklasyfikowany na cyklon posttropikalny. Żywioł powalał drzewa i uszkodził budynki mieszkalne.

W hrabstwie Escambia na Florydzie kobieta zginęła po tym, jak drzewo spadło na jej dom. Szeryf Chip Simmons poinformował także o śmierci mężczyzny wskutek zatrucia tlenkiem węgla: używał on generatora w garażu bez odpowiedniej wentylacji. Kolejne cztery osoby, które przebywały w tym samym domu, trafiły do szpitala.

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Podczas powodzi ratownicy uwalniali ludzi z pojazdów zalanych wodą. Gwardia Narodowa Florydy poinformowała, że żołnierze wpław dotarli do ciężarówki, która utknęła w zalanym rowie, i odprowadzili jej pasażerów w bezpieczne miejsce.

Ewakuacja i zagrożenie podtopieniami

Alabama, Floryda i Georgia ogłosiły stan wyjątkowy przed nadejściem żywiołu. Na Florydzie i w Alabamie wprowadzono obowiązkową ewakuację dla tysięcy osób. W Alabamie podczas reagowania na wypadek drogowy drzewo spadło na szeryfa i zraniło go. Gubernatorka stanu Kay Ivey oświadczyła, że władze obawiają się również możliwych tornad z powodu silnego wiatru i ulewnych deszczy.

W Charleston w Karolinie Południowej mieszkańców wezwano do pozostania w domach z powodu spodziewanego przypływu do 2,3 metra. Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna ostrzegła, że w Karolinach i Georgii może spaść do 25 centymetrów opadów, co może spowodować podtopienia. Oczekuje się, że cyklon będzie słabł, przesuwając się na północny wschód.

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