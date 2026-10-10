Президент США Дональд Трамп на митинге в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, 9 октября назвал агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) героями после стрельбы по автомобилю 28-летнего доминиканца Оскара Бергала в Нью-Йорке. По данным The Rio Times, в тот же вечер более 1 000 человек протестовали на Манхэттене, требуя независимого расследования действий федеральных агентов.

Заявление Трампа

Выступая в поддержку кандидата от Республиканской партии на пост губернатора штата Нью-Йорк Брюса Блейкмана, Трамп заявил, что агенты ICE задержали человека с большим криминальным прошлым, которого якобы разыскивали в связи с возможным убийством и убийством, совершенным бандой. Он не назвал имени этого человека, однако агентство EFE связало его слова с делом Бергала.

Трамп также заявил, что нью-йоркские политики унизили ICE вместо того, чтобы похвалить службу. The Rio Times отмечает, что он не предоставил доказательств своего утверждения о возможном убийстве. По данным комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, Бергал признал вину в краже четвертой степени после задержания по делу об ограблении 2023 года и получил пятилетний испытательный срок. Дело о предполагаемой продаже наркотиков, возбужденное в 2025 году, еще рассматривается. Публичной информации об обвинении Бергала в убийстве нет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стрельба и протест

Стрельба произошла 8 октября в районе Марбл-Хилл на Манхэттене. По данным полиции, сотрудник ICE произвел семь выстрелов в автомобиль Бергала, когда в нем находился его пятилетний сын. Ребенок не пострадал, а сам мужчина, по данным полиции, получил ранение в шею под ухом.

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллен заявил, что Бергал не выполнил приказ выйти из автомобиля, столкнулся с двумя автомобилями ICE и направился в сторону агентов. По его словам, агенты не знали, что в машине был ребенок. В то же время Тиш сообщила, что городские камеры зафиксировали, как федеральный агент в гражданской одежде подошел к автомобилю с оружием, однако сам момент выстрелов камеры не записали.

Участники акции у федерального здания по адресу 26 Federal Plaza требовали обнародовать записи нагрудных камер, освободить Бергала и предъявить обвинения сотруднику, который стрелял. Федеральный судья на Манхэттене временно запретил его депортацию. Расследование ведут Министерство внутренней безопасности США, ФБР и прокуратура Бронкса.

Читай нас в