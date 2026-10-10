10月9日，美国总统唐纳德·特朗普在纽约州锡拉丘兹的一场集会上，在纽约28岁多米尼加裔男子奥斯卡·贝加尔的汽车遭枪击后，称美国移民和海关执法局（ICE）特工为英雄。据《The Rio Times》报道，当晚有超过1,000人在曼哈顿抗议，要求对联邦特工的行为进行独立调查。

特朗普的声明

特朗普在支持共和党纽约州州长候选人布鲁斯·布莱克曼时表示，ICE特工拘留了一名有严重犯罪前科的人，此人据称因可能的凶杀案和一起帮派实施的谋杀案而被通缉。他没有透露此人的姓名，但EFE通讯社将他的言论与贝加尔案联系起来。

特朗普还表示，纽约政界人士贬低了ICE，而不是赞扬该机构。《The Rio Times》指出，他没有为自己关于可能发生凶杀案的说法提供证据。据纽约市警察局局长杰西卡·蒂施称，贝加尔在因2023年抢劫案被拘留后承认四级盗窃罪，并被判处五年缓刑。2025年立案的一宗涉嫌贩毒案件仍在审理中。没有公开信息显示贝加尔被控谋杀。

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枪击事件与抗议

枪击事件发生在10月8日曼哈顿的大理石山地区。警方称，一名ICE官员向贝加尔的汽车开了七枪，当时他的五岁儿子在车内。孩子没有受伤，而该男子据警方称颈部耳下位置中弹受伤。

国土安全部长马克韦恩·马林表示，贝加尔未遵从下车命令，与两辆ICE车辆相撞，并向特工方向驶去。他说，特工不知道车内有儿童。与此同时，蒂施表示，城市监控摄像头拍到一名身着便装的联邦特工持枪靠近该车辆，但摄像头没有记录到开枪的瞬间。

在26 Federal Plaza联邦大楼外参加集会的人士要求公开随身摄像机录像、释放贝加尔，并起诉开枪的官员。曼哈顿一名联邦法官暂时禁止将其驱逐出境。美国国土安全部、联邦调查局和布朗克斯地区检察官办公室正在开展调查。

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