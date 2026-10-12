乌拉圭通过了一项法令，为部分外国人通过 arraigo 程序——即证明与该国的联系——获得永久居留开辟了途径。这适用于在2026年1月1日前通过官方口岸合法入境，且庇护申请尚未审理或已被最终驳回的人。The Rio Times报道。

该法令日期为2026年10月8日，将在正式公布90天后生效。申请可在其生效之日起12个月内提交。国家移民局可将这一期限延长一次，最多再延长12个月。

申请人条件

两类外国人可以使用这一程序：明确放弃尚未审理的庇护申请者，以及申请已被最终驳回的人。申请人不得根据乌拉圭移民法被禁止入境或停留，也不得具有其他获得临时或永久居留的依据。

办理所需材料包括有效身份证明文件、照片、无犯罪记录证明——来自该人在抵达乌拉圭前五年内停留超过180天的国家——以及疫苗接种证明。申请人必须证明其在乌拉圭拥有维持生计或供养家庭的自有资金，尤其是提交社会保险记录或经公证的文件，证明其月收入高于最低工资。

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出于人道主义原因、乌拉圭境内没有领事馆、办理费用高昂或无法与亲属取得联系，移民部门可以不要求提供原籍国的某些文件。对于儿童，该法令规定保护其权利和最大利益。

庇护申请积压

据 The Rio Times 援引 El País 的报道，乌拉圭有近3万份难民身份申请等待审理。大多数申请人是古巴人，他们经常从巴西陆路抵达并申请庇护。与此同时，该国只有52名古巴人拥有难民身份。

外交部副部长瓦莱里娅·丘卡西解释称，申请数量不断积压，是因为其数量超过了难民委员会审理申请的能力。决定放弃庇护申请的人应被告知此举的后果。与此同时，该法令并未剥夺通过这一程序获得永久居留者未来再次申请庇护的权利。

2024年，乌拉圭已经通过 arraigo 机制启动了一项获得居留身份的计划。当时，外交部表示，该计划可能使约2万人的身份得到规范化。到2025年2月，已有超过2000名移民启动该程序，其中约一半完成了程序。

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