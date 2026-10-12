W Urugwaju przyjęto dekret, który otwiera dla części cudzoziemców drogę do stałego pobytu w ramach procedury arraigo — potwierdzonych związków z krajem. Chodzi o osoby, które legalnie wjechały przez oficjalne przejście graniczne przed 1 stycznia 2026 roku i mają nierozpatrzony lub ostatecznie odrzucony wniosek o azyl. Informuje o tym The Rio Times.

Dekret nosi datę 8 października 2026 roku i wejdzie w życie 90 dni po jego oficjalnym opublikowaniu. Wniosek będzie można złożyć w ciągu 12 miesięcy od wejścia dekretu w życie. Krajowa Dyrekcja ds. Migracji będzie mogła jednokrotnie przedłużyć ten termin o maksymalnie kolejne 12 miesięcy.

Warunki dla wnioskodawców

Z procedury będą mogły skorzystać dwie kategorie cudzoziemców: osoby, które wyraźnie zrezygnują z nierozpatrzonego wniosku o azyl, oraz osoby, których wnioski zostały ostatecznie odrzucone. Wnioskodawca nie może mieć zakazu wjazdu lub pobytu zgodnie z urugwajskim prawem migracyjnym ani innej podstawy do pobytu czasowego lub stałego.

Do załatwienia formalności potrzebne są ważny dokument tożsamości, fotografia, zaświadczenia o niekaralności z krajów, w których dana osoba przebywała ponad 180 dni w ciągu pięciu lat przed przyjazdem do Urugwaju, a także potwierdzenie szczepień. Wnioskodawcy muszą udowodnić, że mają własne środki na utrzymanie lub wsparcie rodziny w Urugwaju — w szczególności przedstawić dane z ubezpieczenia społecznego lub poświadczony notarialnie dokument o miesięcznym dochodzie wyższym niż płaca minimalna.

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Służba migracyjna będzie mogła nie wymagać poszczególnych dokumentów z kraju pochodzenia z powodów humanitarnych, z powodu braku konsulatu w Urugwaju, wysokich kosztów ich uzyskania lub braku kontaktu z krewnymi. W przypadku dzieci dekret przewiduje ochronę ich praw i najlepiej pojętego interesu.

Zaległości w rozpatrywaniu wniosków o azyl

Według El País, na który powołuje się The Rio Times, w Urugwaju na rozpatrzenie czeka prawie 30 tys. wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Większość wnioskodawców to Kubańczycy, którzy często przybywają lądem z Brazylii i ubiegają się o azyl. Jednocześnie status uchodźcy w kraju ma tylko 52 Kubańczyków.

Wiceminister spraw zagranicznych Valeria Chucasi wyjaśniała narastanie liczby wniosków tym, że ich liczba przekracza możliwości Komisji ds. Uchodźców w zakresie rozpatrywania zgłoszeń. Osoby, które zdecydują się wycofać wniosek o azyl, powinny zostać poinformowane o konsekwencjach takiego kroku. Dekret jednocześnie nie pozbawia osób, które uzyskają stały pobyt w tej procedurze, prawa do ponownego ubiegania się o azyl w przyszłości.

W 2024 roku Urugwaj uruchomił już program uzyskania rezydentury poprzez mechanizm arraigo. Wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że mógł on uregulować status około 20 tys. osób. Do lutego 2025 roku ponad 2 tys. migrantów rozpoczęło procedurę, a około połowa ją zakończyła.

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