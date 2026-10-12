В Уругвае приняли декрет, который открывает для отдельных иностранцев путь к постоянному проживанию по процедуре arraigo — подтвержденных связей со страной. Речь идет о людях, которые законно въехали через официальный пункт пропуска до 1 января 2026 года и имеют нерассмотренное или окончательно отклоненное заявление о предоставлении убежища. Об этом сообщает The Rio Times.

Декрет датирован 8 октября 2026 года и вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Подать заявление можно будет в течение 12 месяцев со дня вступления его в силу. Национальная дирекция по вопросам миграции сможет один раз продлить этот срок еще максимум на 12 месяцев.

Условия для заявителей

Процедурой смогут воспользоваться две категории иностранцев: те, кто прямо откажется от нерассмотренного заявления об убежище, а также люди, чьи заявления были окончательно отклонены. У заявителя не должно быть запрета на въезд или пребывание в соответствии с миграционным законодательством Уругвая, а также не должно быть другого основания для временного или постоянного проживания.

Для оформления необходимы действительный документ, удостоверяющий личность, фотография, справки об отсутствии судимости из стран, где человек находился более 180 дней в течение пяти лет до приезда в Уругвай, а также подтверждение вакцинации. Заявители должны доказать наличие собственных средств к существованию или для содержания семьи в Уругвае — в частности, предоставить данные социального страхования или нотариально заверенный документ о ежемесячном доходе выше минимальной заработной платы.

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Миграционная служба сможет не требовать отдельные документы из страны происхождения по гуманитарным причинам, из-за отсутствия консульства в Уругвае, высокой стоимости оформления или отсутствия контактов с родственниками. Для детей декрет предусматривает защиту их прав и наилучших интересов.

Очередь заявлений об убежище

По данным El País, на которые ссылается The Rio Times, в Уругвае ожидают рассмотрения почти 30 тысяч заявлений о предоставлении статуса беженца. Большинство заявителей — кубинцы, которые часто прибывают по суше из Бразилии и обращаются за убежищем. В то же время статус беженца в стране имеют лишь 52 кубинца.

Заместительница министра иностранных дел Валерия Чукаси объясняла накопление заявлений тем, что их количество превышает возможности Комиссии по делам беженцев рассматривать обращения. Людей, которые решат отказаться от заявления об убежище, должны проинформировать о последствиях такого шага. Декрет при этом не лишает лиц, которые получат постоянное проживание по этой процедуре, права повторно обратиться за убежищем в будущем.

В 2024 году Уругвай уже запускал программу получения резидентства через механизм arraigo. Тогда Министерство иностранных дел заявляло, что она могла урегулировать статус примерно 20 тысяч человек. К февралю 2025 года более 2 тысяч мигрантов начали процедуру, а около половины ее завершили.

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