Учения ОДКБ в Беларуси: что отрабатывают союзники России и какие риски это создает для Украины и НАТО

На белорусских военных полигонах началась очередная активная фаза совместных военных учений стран Организации Договора о коллективной безопасности под названиями «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026». Маневры проходят с 12 по 16 октября, собрав подразделения нескольких постсоветских государств на фоне длительного противостояния Москвы с западным миром и полномасштабной агрессии против Украины.

Официально руководство секретариата блока и белорусское оборонное ведомство заявляют об исключительно миротворческом характере запланированных мероприятий и отработке совместной защиты от вспышек биологических угроз. Впрочем, географическая привязка маневров к тренировочным комплексам, расположенным вблизи границ стран Североатлантического альянса и северных областей Украины, свидетельствует о сохранении привычной роли Беларуси как инструмента военно-политического давления.

Отдельным маркером текущих учений стало демонстративное отсутствие представителей Армении, которая фактически заморозила своё участие в блоке из-за системного игнорирования её интересов в сфере безопасности, а также весьма ограниченный российский контингент, что в очередной раз иллюстрирует истощение регулярных резервов армии РФ.

UA.News рассказывает, какие конкретные тактические задачи отрабатывают контингенты, кто именно прибыл на белорусские полигоны, какие реальные риски эти маневры создают для Украины и соседних стран НАТО, и почему ОДКБ всё более очевидно превращается в декларативный инструмент Кремля.

Полигоны «Лосвидо» и «Стародорожский»: разбор отработанных сценариев

Основными локациями для развертывания союзных подразделений выбраны два белорусских военных объекта: полигон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо», расположенный в Витебской области, и 288-й полигон «Стародорожский» в Минской области.

Программа учений функционально разделена на две взаимосвязанные части. Первая составляющая — командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». В рамках этого этапа многонациональный штаб моделирует ситуацию возникновения локального вооруженного конфликта на территории условного государства-члена блока. Военные отрабатывают развертывание наблюдательных постов, несение службы на блокпостах, сопровождение гуманитарных колонн и полную блокировку так называемых незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности.

Второй компонент — специальные учения «Барьер-2026», где главную роль играют специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Согласно официальной легенде, сводное совместное формирование РХБЗ должно выявить эпицентр применения патогенных биологических агентов, оперативно развернуть мобильные диагностические комплексы и провести санитарную обработку личного состава вместе с полной дегазацией бронетехники.

Подобный акцент на биологической тематике не является случайным выбором армейского командования. Москва регулярно использует военную пропаганду об опасности якобы западных лабораторий, и отработка сценариев ликвидации вспышек инфекций на полигоне «Барьер-2026» служит практической иллюстрацией этой кремлевской риторики для внутренней аудитории стран ОДКБ.

Важным техническим нововведением маневров стала масштабная интеграция беспилотных систем. Организаторы задействовали около 80 беспилотных комплексов различного типа — от тактических квадрокоптеров и FPV-дронов до разведывательных летательных аппаратов.

Совместные группы тренируются корректировать огонь минометных расчетов в режиме реального времени, прикрывать передвижение колонн радиоэлектронными глушителями и применять антидроновые ружья против воздушных атак.

Состав участников: бойкот Еревана, сдержанная Азия и дефицит сил у Москвы

Общая численность задействованных сил на белорусских полигонах составляет более 1500 военнослужащих и около 300 единиц колесной, гусеничной и специальной техники. Помимо хозяев маневров — вооруженных сил Республики Беларусь — на полигон прибыли представители России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Главным геополитическим маркером учений стал окончательный и показательный демарш Армении. Ереван полностью проигнорировал приглашение белорусской стороны, не отправив в Минск ни одного солдата или даже офицера связи.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее публично заявил о приостановке участия страны в деятельности ОДКБ, указав, что организация не выполнила своих прямых обязательств во время обострений вокруг Нагорного Карабаха. Отсутствие армянского флага в строю стало наглядным доказательством внутреннего развала этого альянса в сфере безопасности.

Страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — традиционно выбрали стратегию минимально необходимого присутствия. Их делегации представлены ограниченными взводными или ротными группами десантников, подразделениями специального назначения и военными медиками.

Для руководства Астаны и Бишкека участие в подобных мероприятиях является скорее протокольной необходимостью для поддержания диалога с Москвой без принятия на себя каких-либо реальных обязательств.

Правительства стран Центральной Азии тщательно следят за сохранением баланса в отношениях с Западом, Китаем и странами Ближнего Востока. Они открыто избегают рисков попадания под вторичные санкции и не демонстрируют никакой готовности становиться военными сателлитами Кремля в противостоянии с европейскими странами.

Российское присутствие на учениях также выглядит весьма показательно. Из-за колоссальных потерь и ежедневной необходимости пополнения подразделений на линии фронта в Украине Москва больше не в состоянии отправлять в Беларусь полноценные батальонно-тактические группы для демонстрации мощи.

Российский контингент на учениях «Нерушимое братство-2026» состоит преимущественно из офицеров управления, инструкторов с боевым опытом, связистов и специалистов подразделений РХБЗ.

Учения в Беларуси — часть более широкой программы ОДКБ

Маневры «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026» в Беларуси являются частью более широкой программы военной подготовки Организации Договора о коллективной безопасности. В течение 2026 года страны объединения запланировали десятки мероприятий по совместной и оперативной подготовке, в частности восемь командно-штабных и специальных учений.

Они проводятся на территории нескольких государств-участников, и каждое из мероприятий имеет отдельное назначение — от подготовки сил быстрого реагирования до отработки разведки, логистики и миротворческих операций. Такой план позволяет оценивать белорусские маневры не изолированно, а в контексте попыток ОДКБ поддерживать взаимодействие между национальными военными контингентами.

В начале осени в России прошли учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Они охватывали различные составляющие совместной военной деятельности: подготовку и проведение операции по локализации условного вооруженного конфликта, организацию разведки и материально-техническое обеспечение войск.

По сообщению ОДКБ, в районы проведения маневров в России прибыли контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Это свидетельствует о том, что учения предусматривали не только участие отдельных подразделений, но и отработку взаимодействия между военными разных государств.

Следующий этап запланирован в Таджикистане: с 18 по 23 октября там должны пройти специальные учения «Кобальт-2026» и «Скала-2026». Таким образом, октябрьские маневры в Беларуси — лишь один из компонентов календаря ОДКБ.

В то же время само наличие совместного плана ещё не доказывает, что государства-участники одинаково оценивают угрозы или готовы к одинаковому уровню военного взаимодействия в реальной кризисной ситуации. Для оценки практических возможностей объединения важны не только количество учений и заявленные цели, но и то, насколько слаженно контингенты могут действовать вместе и какие задачи им фактически поручают.

Риски для Украины: существует ли угроза наземного прорыва с севера

Украинское военное командование, разведывательные органы и пограничные службы держат под постоянным контролем все мероприятия боевой подготовки, которые проходят на территории союзного государства России.

Особый акцент делается на том, что места проведения учений — полигоны «Лосвидо» и «Стародорожский» — расположены в северной и центральной частях Беларуси, на значительном расстоянии от непосредственной украинско-белорусской государственной границы.

Количественные параметры задействованных контингентов четко указывают на отсутствие потенциала для наступательных операций. Группировка в 1500 военнослужащих, значительная часть которых — тыловики, медики и специалисты по специальной защите, неспособна создать даже локальный ударный кулак.

Военные эксперты отмечают, что для формирования минимальной ударной силы, которая могла бы рассчитывать на прорыв хорошо укрепленной линии обороны украинского Полесья, противнику потребовалось бы собрать не менее 40–50 тысяч мотивированных и тяжело вооруженных бойцов.

Между тем реальная опасность учений заключается в стратегии отвлечения ресурсов Сил обороны Украины. Сам факт пребывания иностранных военных контингентов, постоянные перемещения железнодорожных эшелонов, полёты боевой авиации и активность систем разведки вынуждают Генеральный штаб ВСУ удерживать на северных границах в полной боевой готовности значительные пехотные, артиллерийские и противовоздушные резервы.

Украинские подразделения в Житомирской, Ровенской, Волынской, Киевской и Черниговской областях вынуждены нести круглосуточное дежурство и поддерживать фортификационные сооружения вместо того, чтобы усиливать наиболее горячие участки фронта на востоке и юге нашего государства.

Кроме того, территория Беларуси остается доступной для других гибридных действий агрессора. Российское командование регулярно тестирует воздушное пространство соседней республики для транзита дронов-камикадзе типа Shahed, ведения радиотехнического мониторинга и оценки плотности украинской системы противовоздушной обороны.

Западный фланг НАТО: напряженность вокруг Сувальского коридора

Соседние страны Альянса — Польша, Литва и Латвия — традиционно воспринимают любые российско-белорусские военные передвижения у своих границ через призму возможных гибридных угроз. Хотя полигоны не примыкают непосредственно к так называемому Сувальскому коридору, совместные командные учения сухопутных сил всегда рассматриваются Вильнюсом и Варшавой как потенциальные репетиции блокирования стратегических путей сообщения.

Военные аналитики из Института изучения войны (ISW) неоднократно указывали, что Кремль последовательно пытается институционализировать своё влияние на командование армиями ОДКБ, стремясь интегрировать их органы управления в систему российского Генштаба и формируя фасад легитимной региональной коалиции.

Для Польши и стран Балтии проведение этих маневров является дополнительным триггером на фоне затянувшегося искусственного миграционного кризиса. Режим Александра Лукашенко не прекращает попыток направлять группы нелегальных мигрантов через пограничные заграждения, а проведение масштабных учений вооруженных сил параллельно с миграционным давлением расценивается как элемент психологической дестабилизации европейских обществ.

Несмотря на эти вызовы, представители НАТО выражают уверенность в готовности своих сил к любым провокациям. Восточный фланг Альянса сегодня защищен многонациональными боевыми батальонными группами передового присутствия, усиленными контингентами противовоздушной обороны Patriot и регулярным авиационным патрулированием.

Пока союзники по ОДКБ отрабатывают миротворческие зачистки в количестве нескольких сотен бойцов, силы НАТО проводят гораздо более масштабные учения по отражению полномасштабного вторжения с привлечением десятков тысяч военнослужащих и современной западной бронетехники.

Почему ОДКБ не способна стать «восточным НАТО»

Учения «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026» служат яркой демонстрацией глубокого институционального кризиса, охватившего весь военный блок под эгидой Москвы. Попытки Кремля позиционировать ОДКБ как мощный противовес Североатлантическому альянсу разбиваются о суровую реальность внутренних противоречий и нежелание партнеров разделять российскую изоляцию.

Отсутствие единой системы интересов делает организацию хрупкой. Армения открыто ищет гарантии безопасности на Западе и закупает французское оружие. Казахстан реформирует свои вооруженные силы по смешанным стандартам, активно сотрудничая с Турцией и Китаем.

Кыргызстан и Таджикистан еще недавно вели кровавые пограничные столкновения друг против друга, что в очередной раз показало полную неспособность ОДКБ урегулировать конфликты даже между собственными участниками.

В итоге ОДКБ остается платформой, где Москва пытается создать видимость сохранения своего геополитического влияния на постсоветском пространстве, а Беларусь выступает единственным безоговорочным партнером, предоставляющим полигоны и ресурсы в обмен на экономические преференции и политическое выживание действующего режима.

Для Украины и её международных партнёров нынешние маневры в Беларуси не несут угрозы неизбежного военного удара, однако служат напоминанием: северное направление остается потенциально опасным плацдармом противника, требующим неустанного мониторинга и безапелляционной оборонной готовности.

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