以色列与英国就英国驻耶路撒冷外交使团的后续工作达成妥协：该机构将保留七名外交官。Asharq Al-Awsat报道称，消息援引以色列媒体Israel Hayom。

缩减后的外交存在

据Israel Hayom报道，英国总领事和另外19名外交官将离开耶路撒冷。该机构将以“英国驻耶路撒冷使团”的名称运作，并直接隶属英国外交部。

英国方面上周四表示，该使团将以缩减后的形式继续运作。它将继续为巴勒斯坦人提供服务，但部分领事服务将通过英国驻约旦大使馆提供，多数外交官已迁往该处。

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围绕领事馆的争端

9月8日，以色列命令英国在30天内关闭其位于东耶路撒冷的领事馆，并将外交官撤离该市。此前，伦敦宣布禁止交易在被占领的约旦河西岸以色列定居点生产的商品。

Israel Hayom称，英国放弃了可能采取的反制措施，其中包括驱逐以色列外交官。该媒体称，英国安全部门警告政府进一步升级的风险，因为以色列据称威胁要停止与英国情报部门的合作。

以色列外交部长吉德翁·萨尔在X上表示，双方已达成继续两国政府间对话的协议。他称，两国关系十分重要，尤其是因为双方在安全和情报领域开展合作。

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