Izrael i Wielka Brytania osiągnęły kompromis w sprawie dalszej działalności brytyjskiej misji dyplomatycznej w Jerozolimie: w placówce pozostanie siedmiu dyplomatów. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na izraelskie wydanie Israel Hayom.

Ograniczona obecność dyplomatyczna

Według Israel Hayom brytyjski konsul generalny i kolejnych 19 dyplomatów opuści Jerozolimę. Placówka będzie działać pod nazwą „Misja Wielkiej Brytanii, Jerozolima” i będzie bezpośrednio podlegać brytyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

W ubiegły czwartek strona brytyjska oświadczyła, że misja będzie kontynuować działalność w ograniczonym formacie. Nadal będzie obsługiwać Palestyńczyków, jednak część usług konsularnych będzie świadczona za pośrednictwem ambasady Wielkiej Brytanii w Jordanii, dokąd przeniosła się większość dyplomatów.

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Spór o konsulat

8 września Izrael nakazał Wielkiej Brytanii zamknąć konsulat we Wschodniej Jerozolimie w ciągu 30 dni i wycofać dyplomatów z miasta. Stało się to po tym, jak Londyn ogłosił zakaz handlu towarami wyprodukowanymi w izraelskich osiedlach na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

Israel Hayom twierdzi, że Wielka Brytania zrezygnowała z możliwych działań odwetowych, w tym z wydalenia izraelskich dyplomatów. Według wydania brytyjskie służby bezpieczeństwa ostrzegły rząd przed ryzykiem dalszej eskalacji, ponieważ Izrael miał rzekomo grozić wstrzymaniem współpracy z brytyjskim wywiadem.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar poinformował w serwisie X o porozumieniu w sprawie kontynuowania dialogu między rządami. Oświadczył, że relacje obu państw są ważne, w szczególności ze względu na współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i wywiadu.

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