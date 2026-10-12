Władze Arabii Saudyjskiej w poniedziałek, 12 października, przedłużyły zawieszenie działalności Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida w Rijadzie po serii śmiertelnych ataków Huti. Informuje o tym The Hindu.

Skutki uderzeń

Według publikacji uderzenia na lotnisko w poprzednim tygodniu pochłonęły życie co najmniej 18 osób. W sobotę, 10 października, zginęło 13 osób.

Atak z 10 października był najbardziej śmiercionośnym w Arabii Saudyjskiej od ponad dekady. Oprócz zabitych setki osób odniosły obrażenia w wyniku uderzenia.

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Nagranie z kamer monitoringu

Ministerstwo Mediów Arabii Saudyjskiej 11 października opublikowało nagrania z kamer monitoringu. Jak wskazano w podpisie pod zdjęciem w materiale, nagranie zarejestrowało moment uderzenia Huti w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida.

W komunikacie nie wskazano, na jaki okres przedłużono zawieszenie działalności lotniska. Źródło nie podaje również szczegółów dotyczących okoliczności ataków.

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