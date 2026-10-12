Аэропорт Эр-Рияда продлил приостановку работы после атак — The Hindu
Власти Саудовской Аравии в понедельник, 12 октября, продлили приостановку работы международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде после серии смертоносных атак хуситов. Об этом сообщает The Hindu.
Последствия ударов
По данным издания, удары по аэропорту в течение предыдущей недели унесли жизни как минимум 18 человек. В субботу, 10 октября, погибли 13 человек.
Атака 10 октября стала самой смертоносной в Саудовской Аравии более чем за десятилетие. Помимо погибших, в результате удара сотни людей получили ранения.
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Запись с камер наблюдения
Министерство медиа Саудовской Аравии 11 октября опубликовало записи камер видеонаблюдения. Как указано в подписи к фото в материале, на кадрах зафиксирован момент удара хуситов по международному аэропорту имени короля Халида.
В сообщении не указано, на какой срок продлили приостановку работы аэропорта. Источник также не приводит подробностей об обстоятельствах атак.