Власти Саудовской Аравии в понедельник, 12 октября, продлили приостановку работы международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде после серии смертоносных атак хуситов. Об этом сообщает The Hindu.

Последствия ударов

По данным издания, удары по аэропорту в течение предыдущей недели унесли жизни как минимум 18 человек. В субботу, 10 октября, погибли 13 человек.

Атака 10 октября стала самой смертоносной в Саудовской Аравии более чем за десятилетие. Помимо погибших, в результате удара сотни людей получили ранения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запись с камер наблюдения

Министерство медиа Саудовской Аравии 11 октября опубликовало записи камер видеонаблюдения. Как указано в подписи к фото в материале, на кадрах зафиксирован момент удара хуситов по международному аэропорту имени короля Халида.

В сообщении не указано, на какой срок продлили приостановку работы аэропорта. Источник также не приводит подробностей об обстоятельствах атак.

Читай нас в