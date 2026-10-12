Израиль и Великобритания достигли компромисса по поводу дальнейшей работы британской дипломатической миссии в Иерусалиме: на объекте останутся семь дипломатов. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на израильское издание Israel Hayom.

Сокращенное дипломатическое присутствие

По данным Israel Hayom, генеральный консул Великобритании и еще 19 дипломатов покинут Иерусалим. Учреждение будет работать под названием «Миссия Великобритании, Иерусалим» и подчиняться непосредственно британскому Министерству иностранных дел.

В прошлый четверг британская сторона заявила, что миссия продолжит работу в сокращенном формате. Она по-прежнему будет обслуживать палестинцев, однако часть консульских услуг будет предоставляться через посольство Великобритании в Иордании, куда переехало большинство дипломатов.

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Спор из-за консульства

8 сентября Израиль приказал Великобритании закрыть консульство в Восточном Иерусалиме в течение 30 дней и вывести дипломатов из города. Это произошло после того, как Лондон объявил о запрете торговли товарами, произведенными в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Israel Hayom утверждает, что Великобритания отказалась от возможных ответных мер, в частности от высылки израильских дипломатов. По версии издания, британские службы безопасности предупредили правительство о рисках дальнейшей эскалации, поскольку Израиль якобы угрожал прекратить сотрудничество с британской разведкой.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил в X о договоренности продолжить диалог между правительствами. Он заявил, что отношения двух стран важны, в частности из-за сотрудничества в сфере безопасности и разведки.

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