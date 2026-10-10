Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Syracuse w stanie Nowy Jork 9 października nazwał agentów amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) bohaterami po ostrzelaniu samochodu 28-letniego Dominikańczyka Oscara Bergala w Nowym Jorku. Według The Rio Times, tego samego wieczoru ponad 1 000 osób protestowało na Manhattanie, domagając się niezależnego śledztwa w sprawie działań federalnych agentów.

Oświadczenie Trumpa

Występując na poparcie kandydata Partii Republikańskiej na gubernatora stanu Nowy Jork, Bruce'a Blakemana, Trump powiedział, że agenci ICE zatrzymali osobę z bogatą przeszłością kryminalną, która miała być poszukiwana w związku z możliwym zabójstwem oraz zabójstwem popełnionym przez gang. Nie podał nazwiska tej osoby, jednak agencja EFE powiązała jego słowa ze sprawą Bergala.

Trump powiedział również, że nowojorscy politycy znieważyli ICE, zamiast pochwalić tę służbę. The Rio Times zaznacza, że nie przedstawił dowodów na swoje twierdzenie o możliwym zabójstwie. Według komisarz nowojorskiej policji Jessiki Tisch Bergal przyznał się do kradzieży czwartego stopnia po zatrzymaniu w związku ze sprawą rabunku z 2023 roku i otrzymał pięcioletni okres próby. Sprawa dotycząca domniemanej sprzedaży narkotyków, wszczęta w 2025 roku, jest nadal rozpatrywana. Nie ma publicznie dostępnych informacji o postawieniu Bergalowi zarzutów zabójstwa.

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Strzelanina i protest

Do strzelaniny doszło 8 października w dzielnicy Marble Hill na Manhattanie. Według policji funkcjonariusz ICE oddał siedem strzałów do samochodu Bergala, gdy w środku znajdował się jego pięcioletni syn. Dziecko nie odniosło obrażeń, a sam mężczyzna został ranny w szyję pod uchem, podała policja.

Minister bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin powiedział, że Bergal nie wykonał polecenia opuszczenia samochodu, zderzył się z dwoma pojazdami ICE i ruszył w kierunku agentów. Według niego agenci nie wiedzieli, że w samochodzie było dziecko. Jednocześnie Tisch przekazała, że miejskie kamery zarejestrowały federalnego agenta po cywilnemu, który podszedł do samochodu z bronią, jednak samego momentu oddania strzałów kamery nie nagrały.

Uczestnicy akcji przed budynkiem federalnym przy 26 Federal Plaza domagali się ujawnienia nagrań z kamer nasobnych, uwolnienia Bergala oraz postawienia zarzutów funkcjonariuszowi, który strzelał. Federalny sędzia na Manhattanie tymczasowo zakazał jego deportacji. Dochodzenie prowadzą Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, FBI oraz prokuratura Bronksu.

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