Трамп назвав агентів ICE героями після стрілянини в Нью-Йорку — The Rio Times

Президент США Дональд Трамп на мітингу в Сірак'юсі, штат Нью-Йорк, 9 жовтня назвав агентів Імміграційної та митної служби США (ICE) героями після стрілянини в автомобіль 28-річного домініканця Оскара Берґала в Нью-Йорку. За даними The Rio Times, того самого вечора понад 1 000 людей протестували на Мангеттені, вимагаючи незалежного розслідування дій федеральних агентів.

Заява Трампа

Виступаючи на підтримку кандидата від Республіканської партії на посаду губернатора штату Нью-Йорк Брюса Блейкмана, Трамп заявив, що агенти ICE затримали людину з великим кримінальним минулим, яку нібито розшукували у зв'язку з можливим убивством і вбивством, скоєним бандою. Він не назвав імені цієї людини, однак агентство EFE пов'язало його слова зі справою Берґала.

Трамп також заявив, що нью-йоркські політики зневажили ICE замість того, щоб похвалити службу. The Rio Times зазначає, що він не надав доказів свого твердження про можливе вбивство. За даними комісарки поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш, Берґал визнав провину у крадіжці четвертого ступеня після затримання у справі про пограбування 2023 року та отримав п'ятирічний випробувальний строк. Справа щодо ймовірного продажу наркотиків, порушена у 2025 році, ще розглядається. Публічної інформації про обвинувачення Берґала у вбивстві немає.

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Стрілянина та протест

Стрілянина сталася 8 жовтня в районі Марбл-Гілл на Мангеттені. За даними поліції, офіцер ICE зробив сім пострілів в автомобіль Берґала, коли в ньому перебував його п'ятирічний син. Дитина не постраждала, а самого чоловіка, за даними поліції, поранили в шию під вухом.

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллен заявив, що Берґал не виконав наказу вийти з автомобіля, зіткнувся з двома автомобілями ICE та рушив у бік агентів. За його словами, агенти не знали, що в машині була дитина. Водночас Тіш повідомила, що міські камери зафіксували, як федеральний агент у цивільному підійшов до автомобіля зі зброєю, однак самого моменту пострілів камери не записали.

Учасники акції біля федеральної будівлі на 26 Federal Plaza вимагали оприлюднити записи нагрудних камер, звільнити Берґала та висунути обвинувачення офіцеру, який стріляв. Федеральний суддя на Мангеттені тимчасово заборонив його депортацію. Розслідування ведуть Міністерство внутрішньої безпеки США, ФБР та прокуратура Бронкса.

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