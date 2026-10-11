У Лумбіні надходження від вилучених товарів зросли до 575,5 млн рупій — Kathmandu Post

У провінції Лумбіні в Непалі надходження від товарів, вилучених у справах про ухилення від митних платежів, зросли з 368,2 млн рупій у 2024–25 фінансовому році до 575,5 млн рупій у 2025–26-му. Це на 56,3% більше, повідомляє Kathmandu Post.

За даними правоохоронців, через південні переходи з Індією до Непалу без сплати належних митних платежів продовжують завозити цукор, добрива, одяг, мобільні телефони, ліки, свійську птицю та наркотики. Великі вантажі у вантажівках і контейнерах стало легше перехоплювати, однак дрібні партії, які перевозять упродовж дня, залишаються складними для контролю.

Дрібні партії та склади

За словами правоохоронців, учасники незаконного переміщення товарів перевозять їх невеликими обсягами, зберігають на складах, а згодом розподіляють по ринках. В окрузі Парса, за словами суперінтенданта Збройної поліції Мохана Сінгха Чхетрі, до перевезення малих партій залучені близько 500 людей, зокрема жінки й діти. Товари потім потрапляють на ринки довкола Біргунджа та до сусіднього округу Бара.

У Раутахаті перевізники, за словами місцевого торговця, отримують від 2 до 3 рупій за кожен кілограм перевезеного цукру. Цінова різниця створює стимул для такого обігу: цукор в Індії коштує близько 64 індійських рупій за кілограм, а одяг і мобільні телефони там, за оцінками торговців, дешевші.

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Вилучення товарів

Поліція в різних районах вилучала партії електроніки, одягу, медикаментів, добрив і ювелірних виробів. У Саравалі в окрузі Навалпарасі-Захід правоохоронці перехопили ввезену без сплати митних платежів партію мобільної електроніки та аксесуарів вартістю понад 10 млн рупій. До неї входили 930 мобільних телефонів, навушники AirPods і захисне скло для екранів.

У провінції Мадхеш вартість вилучених одягу та модних товарів у 2023–24 фінансовому році становила 865,71 млн рупій. У 2025–26 році цей показник знизився до 102,1 млн рупій, тоді як вартість вилучених транспортних засобів і запчастин сягнула 750,8 млн рупій.

Представники легального бізнесу наголошують, що неоподатковані товари продають дешевше, створюючи нерівні умови для торговців, які сплачують мита й податки. Президент провінційного відділення Федерації торгово-промислових палат Непалу Такур Кумар Шрестха вважає, що зниження митних ставок могло б допомогти стримати нелегальну торгівлю.

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