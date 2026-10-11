据《加德满都邮报》报道，尼泊尔蓝毗尼省在逃避缴纳关税案件中被查获商品的收入，从2024—25财年的3.682亿卢比增至2025—26财年的5.755亿卢比，增长56.3%。

执法部门表示，糖、化肥、服装、手机、药品、家禽和毒品仍在未缴纳应缴关税的情况下，经由与印度接壤的南部口岸被运入尼泊尔。卡车和集装箱中的大宗货物已变得更容易拦截，但全天运输的小批量货物仍难以管控。

小批量货物和仓库

执法人员称，参与非法转运商品的人员以小批量方式运输货物，将其存放在仓库中，随后分销至市场。武装警察总监莫汉·辛格·切特里表示，在帕尔萨县，约有500人参与运输小批量货物，其中包括妇女和儿童。这些商品随后流入比尔贡杰周边市场以及邻近的巴拉县。

当地一名商人表示，在劳塔哈特，运输者每运送一公斤糖可获得2至3卢比。价格差异为这种流通创造了动力：印度的糖每公斤约64印度卢比，而据商人估计，那里的服装和手机更便宜。

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商品查获

警方在不同地区查获了电子产品、服装、药品、化肥和珠宝等货物。在西纳瓦尔帕拉西县的萨拉瓦尔，执法人员拦截了一批未缴纳关税进口的移动电子产品和配件，价值超过1000万卢比。其中包括930部手机、AirPods耳机和屏幕保护玻璃。

在马德什省，2023—24财年被查获的服装和时尚商品价值为8.6571亿卢比。2025—26财年，该数值降至1.021亿卢比，而被查获的车辆和零部件价值达到7.508亿卢比。

合法企业代表强调，未被征税的商品售价更低，这为缴纳关税和税款的商人造成了不公平的竞争条件。尼泊尔工商会联合会省级分会主席塔库尔·库马尔·什雷斯塔认为，降低关税税率可能有助于遏制非法贸易。

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