巴拿马不会在10月9日阿苏埃罗半岛地震后请求国民议会暂停2026年的财政规则。该国经济和财政部表示，占国内生产总值3.5%的赤字目标仍然有效。

据《The Rio Times》报道，政府计划首先通过保险赔付、捐款和赠款为受灾者援助提供资金。只有在极端必要的情况下，才会考虑以优惠条件借款。

最多1亿美元用于紧急需求

10月10日，政府公布了实施紧急状态的第108号决议。该文件规定，最多可拨付1亿美元用于紧急采购和恢复工作，并允许各部委在2026年12月31日前采用无需公开招标的特别程序。

该决议授权经济和财政部立即请求议会暂停财政责任法规定的限制。然而，该部门表示不会使用这一选项。资金将仅通过国有巴拿马国家银行（Banco Nacional de Panamá）的信托基金用于经确认的需求，支付款项须经审计长批准。

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房屋和桥梁受损

截至10月11日，已检查超过1,200栋受损房屋。公共工程部长何塞·路易斯·安德拉德表示，贝拉瓜斯省至少14座桥梁受损：索纳区约8座，马里亚托至少6座。托诺西与拉斯塔布拉斯之间的道路已开放一条车道供乘用车辆通行。

截至10月11日上午，巴拿马大学地球科学研究所记录到256次余震，其中4次震级超过6级。美国地质调查局估计主震震级为7.7级，而该研究所估计为7.5级。

政府目标事务秘书何塞·拉蒙·伊卡萨表示，最多1亿美元将从2026年预算中拨付，部分资金来自2027年预算。政府尚未公布总损失以及道路和桥梁维修费用的评估。

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